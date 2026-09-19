Bukan Sekadar Nostalgia, Homecoming Fest 2026 IKA Unpad Libatkan Ratusan UMKM

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mendadak menjadi titik temu para alumni dari berbagai generasi.

Melalui Homecoming Fest 2026, Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) mengajak para alumnus kembali ke almamater untuk bernostalgia sekaligus mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan kampus.

Namun, Homecoming Fest 2026 tidak sekadar menjadi ajang temu kangen.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi alumni untuk berkontribusi terhadap kampus, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menggerakkan roda ekonomi.

Salah satu yang terlihat ialah keterlibatan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bazar yang menjadi bagian dari rangkaian Homecoming Fest 2026.

Sekretaris I IKA Unpad Yodis Mansorata mengatakan, keterlibatan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Odis itu, panitia memberikan ruang bagi alumni yang memiliki usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada para pengunjung.

"Kami memfasilitasi para alumni yang bergerak di UMKM. Kemarin itu ada mendaftar sekitar 300 lebih UMKM untuk meramaikan acara bazar di Homecoming Fest ini," kata Odis saat ditemui di kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.