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Simbadda Buka Experience Store Pertama di Bandung, Usung Konsep Teras Suara

Sabtu, 19 September 2026 – 12:15 WIB
Simbadda Buka Experience Store Pertama di Bandung, Usung Konsep Teras Suara - JPNN.com Jabar
Pembukaan Experience Store pertama Simbadda di Bandung Indah Plaza. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Simbadda memperluas jaringan retail offline dengan membuka Experience Store pertamanya di Kota Bandung.

Gerai yang berlokasi di Bandjng Indah Plaza (BIP), GF-032, tersebut menjadi destinasi baru bagi masyarakat untuk mencoba langsung berbagai perangkat audio sebelum membeli.

Pembukaan Experience Store Bandung menjadi bagian dari langkah Simbadda menuju usia 30 tahun sebagai salah satu brand audio lokal Indonesia. 

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Mengusung tema 'Teras Suara', grand opening Experience Store Simbadda Bandung berlangsung pada 18-20 September 2026.

Sejumlah aktivitas hiburan, kompetisi komunitas, hingga area Experience Zone disiapkan untuk memeriahkan pembukaan.

Melalui Experience Zone, pengunjung dapat mencoba langsung berbagai produk audio Simbadda sekaligus mengikuti beragam aktivitas interaktif selama acara berlangsung.

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"Melalui Experience Store ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif sehingga pelanggan dapat mencoba langsung berbagai produk Simbadda sebelum menentukan pilihan," kata Head of Brand Marketing Simbadda Group Indonesia Kevin Pakusadewo dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Kehadiran gerai di Bandung melanjutkan ekspansi retail offline Simbadda setelah sebelumnya membuka Experience Store pertama di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta, pada 29–31 Mei 2026.

Simbadda membuka Experience Store pertama di Bandung dengan konsep Teras Suara, menghadirkan Experience Zone, hiburan, dan promo menarik.
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TAGS   simbadda simbadda store experience store bandung indah plaza speaker teras suara

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