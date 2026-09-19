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Hyundai STARGAZER Cartenz Andalkan Captain Seats untuk Perjalanan Keluarga di Bandung

Sabtu, 19 September 2026 – 12:05 WIB
Hyundai STARGAZER Cartenz Andalkan Captain Seats untuk Perjalanan Keluarga di Bandung - JPNN.com Jabar
Hyundai STARGAZER Cartenz. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perjalanan dari kawasan Braga menuju Lembang menjadi salah satu rute favorit masyarakat Bandung saat akhir pekan.

Kondisi tersebut membuat kenyamanan kabin menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama bagi keluarga yang bepergian bersama.

Hyundai STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X menawarkan konfigurasi Captain Seats di baris kedua.

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Konfirmasi dua kursi individual ini memberikan ruang gerak lebih luas sekaligus memudahkan akses ke baris ketiga melalui celah di antara kursi.

Dari sisi data, sekitar 60 persen konsumen memilih konfigurasi Captain Seats.

Selain Captain Seats, kedua model tersebut juga tersedia dengan pilihan bench seat untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. 

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Dari sisi ruang, STARGAZER Cartenz dan Cartenz X memiliki wheelbase 2.780 mm yang diklaim menjadi salah satu yang terpanjang di kelasnya.

Ruang kaki baris kedua dan ketiga pun dirancang lebih lega untuk mendukung perjalanan bersama keluarga.

Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X hadir dengan Captain Seats, kabin lega, serta fitur kenyamanan dan keselamatan untuk perjalanan keluarga.
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