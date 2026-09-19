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Kabar Duka, Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan Meninggal Dunia

Sabtu, 19 September 2026 – 08:52 WIB
Kabar Duka, Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan Meninggal Dunia - JPNN.com Jabar
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026). Foto: Pemprov Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar duka datang dari Jawa Barat. Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).

Kabar tersebut disampaikan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melalui pernyataannya di Instagram pribadinya @dedimulyadi.

Dedi menyampaikan turut belasungkawa atas kepergian Danny Setiawan. Dia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

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"Kami menyampaikan kabar duka. Telah meninggalkan kita semua, Bapak Haji Dhani Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat," kata Dedi dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).

Dedi mengenang Danny Setiawan sebagai sosok yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Jawa Barat.

Menurut dia, sejumlah karya Danny telah diberikan untuk kemajuan Jawa Barat, baik ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah maupun saat menjadi gubernur.

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"Saya meyakini Pak Dhani Setiawan adalah ahli kebaikan. Banyak karya-karya yang diperbuat untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.

Dedi kemudian mendoakan agar seluruh amal almarhum diterima serta dosa-dosanya diampuni. 

Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan meninggal dunia. Dedi Mulyadi sampaikan dukacita.
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TAGS   gubernur jawa barat pemprov Jawa barat dedi mulyadi mantan gubernur jawa barat eks gubernur jabar danny setiawan danny setiawan meninggal

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