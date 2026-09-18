SANY Group Indonesia Tampilkan Teknologi Alat Berat Listrik di Mining Indonesia 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Peralihan menuju penggunaan energi dengan emisi lebih rendah mulai menjadi bagian dari perkembangan industri pertambangan di Indonesia.

Tren tersebut turut terlihat dalam penyelenggaraan Mining Indonesia & Construction Indonesia 2026 sebagai bagian dari IEE Series 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.

Pameran tersebut resmi dibuka pada 9 September 2026. SANY Group Indonesia turut ambil bagian dengan mengusung tema “Electric Mining, Powered Together” serta menghadirkan berbagai teknologi dan peralatan berbasis energi baru untuk mendukung kebutuhan sektor pertambangan dan konstruksi.

Keikutsertaan SANY Group Indonesia menjadi bagian dari upaya perusahaan mengikuti perkembangan kebutuhan industri sekaligus memperkenalkan solusi elektrifikasi yang mulai diterapkan pada sektor alat berat.

Kehadiran SANY Group Indonesia di pameran tersebut juga mendapat perhatian sejumlah pejabat pemerintah yang mengunjungi stan perusahaan, di antaranya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir.

Tampilkan Alat Berat Berbasis Energi Baru

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi, elektrifikasi menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan dalam pameran tahun ini.

SANY Group Indonesia menampilkan sejumlah peralatan yang mencakup berbagai tahapan operasional pertambangan, mulai dari penggalian, pemuatan hingga pengangkutan material.