Kemensos Siapkan Layanan Digital, Disabilitas Bisa Akses Audio Buku hingga Cari Kerja

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Wyata Guna tengah mengembangkan sejumlah layanan digital untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi, pekerjaan, hingga alat bantu.

Layanan tersebut mencakup aplikasi untuk mengakses buku dalam format audio, portal pencari kerja bagi penyandang disabilitas, serta sistem pengajuan bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu.

Kepala Sentra Wyata Guna Feri Afriyanto mengatakan seluruh layanan itu masih dalam tahap uji coba. Namun, sistem yang awalnya diinisiasi di Sentra Wyata Guna tersebut ditargetkan dapat dikembangkan untuk digunakan secara nasional.

"Harapan kami dengan uji coba sistem ini, itu bisa membantu membuka akses bagi penyandang disabilitas, baik itu buku audio, kemudian mencari kerja, termasuk juga untuk mereka punya akses-akses yang lain," kata Feri saat ditemui di Wyataguna, Jumat (18/9/2026).

Salah satu layanan yang sedang dikembangkan adalah aplikasi Digitabilitas yang ditujukan untuk membantu penyandang disabilitas sensorik netra mengakses buku dalam format audio digital.

Menurutnya, selama ini, Sentra Wyata Guna memberikan buku kepada penyandang disabilitas sensorik netra dalam bentuk flash disk.

Namun, cara tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan karena akses terhadap buku belum cukup luas.

Melalui aplikasi tersebut, buku nantinya dapat dialihsuarakan dari teks menjadi suara menggunakan reader.