Jumlah Penumpang di Bandara Husein Tembus 2.000 Orang per Hari

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pergerakan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, terus mengalami peningkatan. Seiring bertambahnya rute penerbangan dari berbagai maskapai, jumlah penumpang kini mencapai sekitar 2.000 orang per hari.

Hari ini, maskapai Super Air Jet membuka penerbangan perdana rute Bandung - Bali dari Bandara Husein. Kehadiran rute baru ini menambah pilihan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas penerbangan dari Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan peningkatan aktivitas penerbangan perlu diikuti dengan pembenahan berbagai fasilitas penunjang di Bandara Husein.

"Alhamdulillah, ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang juga bertambah. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein," kata Farhan, ditemui di Bandara Husein, Jumat (18/9).

Bandara Husein tidak hanya berpotensi melayani penumpang dengan Bandung sebagai tujuan akhir. Farhan melihat bandara tersebut juga bisa menjadi titik transit untuk perjalanan antarpulau.

Ia menyebut Bandung dapat menjadi salah satu pilihan transit bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari Sumatera menuju Kalimantan, Denpasar, hingga Sulawesi.

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"Bandung merupakan salah satu tempat transit yang menyenangkan. Biayanya tidak mahal, kemudian juga bisa cepat karena bandaranya kecil, jadi prosesnya cepat. Ini menjadi salah satu pilihan yang cukup banyak," ucapnya.

Dia mencontohkan penerbangan Super Air Jet dari Medan menuju Bandung. Dari 170 penumpang dalam penerbangan tersebut, 130 orang turun di Bandung, sedangkan 40 penumpang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Bali.