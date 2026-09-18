JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Jumlah Penumpang di Bandara Husein Tembus 2.000 Orang per Hari

Jumlah Penumpang di Bandara Husein Tembus 2.000 Orang per Hari

Jumat, 18 September 2026 – 15:00 WIB
Jumlah Penumpang di Bandara Husein Tembus 2.000 Orang per Hari - JPNN.com Jabar
Maskapai Super Air Jet terbang perdana di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pergerakan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, terus mengalami peningkatan. Seiring bertambahnya rute penerbangan dari berbagai maskapai, jumlah penumpang kini mencapai sekitar 2.000 orang per hari.

Hari ini, maskapai Super Air Jet membuka penerbangan perdana rute Bandung - Bali dari Bandara Husein. Kehadiran rute baru ini menambah pilihan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas penerbangan dari Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan peningkatan aktivitas penerbangan perlu diikuti dengan pembenahan berbagai fasilitas penunjang di Bandara Husein.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang juga bertambah. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein," kata Farhan, ditemui di Bandara Husein, Jumat (18/9).

Bandara Husein tidak hanya berpotensi melayani penumpang dengan Bandung sebagai tujuan akhir. Farhan melihat bandara tersebut juga bisa menjadi titik transit untuk perjalanan antarpulau.

Ia menyebut Bandung dapat menjadi salah satu pilihan transit bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari Sumatera menuju Kalimantan, Denpasar, hingga Sulawesi.

Baca Juga:

"Bandung merupakan salah satu tempat transit yang menyenangkan. Biayanya tidak mahal, kemudian juga bisa cepat karena bandaranya kecil, jadi prosesnya cepat. Ini menjadi salah satu pilihan yang cukup banyak," ucapnya.

Dia mencontohkan penerbangan Super Air Jet dari Medan menuju Bandung. Dari 170 penumpang dalam penerbangan tersebut, 130 orang turun di Bandung, sedangkan 40 penumpang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Bali.

Jumlah penumpang yang terbang dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, terus bertambah dan kini tembus 2.000 orang per hari.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   wali kota bandung muhammad farhan bandara husein sastranegara penumpang bandara husein maskapai penerbangan super air jet

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU