AQUA Elektronik Buka Brand Shop di Cibinong, Perkuat Pengalaman Konsumen

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - AQUA Elektronik memperluas jaringan ritelnya dengan membuka AQUA Brand Shop – Cibinong.

Kehadiran gerai tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendekatkan produk dan inovasi elektronik rumah tangga kepada konsumen sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dealer dan mitra bisnis.

Pembukaan AQUA Brand Shop – Cibinong menghadirkan ruang khusus bagi konsumen untuk melihat dan mengeksplorasi berbagai produk AQUA Elektronik secara langsung.

Konsumen juga dapat memperoleh informasi mengenai fitur, desain, dan teknologi yang ditawarkan sebelum menentukan produk sesuai kebutuhan rumah tangga.

Sales Director AQUA Elektronik Indonesia, Duan Shengbao mengatakan pembukaan gerai tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen.

“Pembukaan AQUA Brand Shop – Cibinong menjadi bagian dari komitmen kami untuk semakin dekat dengan konsumen. Bagi kami, toko bukan hanya tempat untuk menghadirkan produk, tetapi juga menjadi touchpoint penting untuk membangun pengalaman dan interaksi yang lebih baik dengan konsumen,” ujar Duan.

Menurut Duan, perubahan gaya hidup turut memengaruhi pertimbangan konsumen ketika memilih produk elektronik rumah tangga.

Konsumen tidak hanya memperhatikan fungsi, tetapi juga kenyamanan, kemudahan penggunaan, desain, serta teknologi yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari.