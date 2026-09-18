Pemkot Depok Gelontorkan Rp28 Miliar untuk Pelebaran Jalan Raya Cipayung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pelebaran Jalan Raya Cipayung sekaligus pekerjaan sheet pile untuk menjaga kapasitas jalan dan mendukung kebutuhan akses lalu lintas di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan, pekerjaan tersebut telah dianggarkan oleh DPUPR.

Penanganan jalan dilakukan dengan jangkauan sekitar 1,4 kilometer.

“Jumlah jangkauannya 1,4 kilometer sampai ke Jembatan Serong. Mulai dari Jembatan Lima ini sampai Jembatan Serong,” kata Yodi.

Lebar Jalan 9 hingga 12 Meter

Yodi menjelaskan, lebar jalan setelah pekerjaan pelebaran tidak seragam atau bersifat variatif. Lebarnya berkisar antara 9 hingga 12 meter.

Baca Juga: Pemkot Depok Kesulitan Cari Lahan untuk Kopdes Merah Putih

“Lebar variatif ya, 9 sampai 12 meter. Di ujung sana 12 meter,” ujarnya.

Untuk pekerjaan tersebut, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sekitar Rp28 miliar.