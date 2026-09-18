Daftar Harga Emas 18 September 2026 Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 18 September 2026, tercatat Rp2.623.000 per gram untuk harga dasar. Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.629.558.

Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Emas Batangan Gift Series, Batik Seri III, seri Kemerdekaan Karapan Sapi, serta produk perak.

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.361.500; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.364.904.

- 1 gram: Rp2.623.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.629.558.

- 2 gram: Rp5.186.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp5.198.965.

- 3 gram: Rp7.754.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp7.773.385.