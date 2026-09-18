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1.402 Mahasiswa Baru UIKA Bogor Resmi Dilantik, Wakil Bupati Beri Kejutan Laptop

Jumat, 18 September 2026 – 09:00 WIB
1.402 Mahasiswa Baru UIKA Bogor Resmi Dilantik, Wakil Bupati Beri Kejutan Laptop - JPNN.com Jabar
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade saat memakaikan almamater kepada mahasiswa baru UIKA Bogor. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 1.402 mahasiswa baru kelas reguler Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor resmi menjadi bagian dari keluarga besar kampus tersebut setelah dilantik dalam Closing Ceremony Pekan Ta’aruf Mahasiswa Baru (PETA) UIKA 2026, Kamis (17/9/2026).

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan jaket almamater secara simbolis oleh Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, S.E., bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Dr. H. Didi Hilman, S.H., M.H., M.Pd.I., dan Rektor UIKA Bogor Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si.

Kegiatan tersebut sekaligus menutup rangkaian PETA UIKA 2026 yang berlangsung sejak 14 September 2026.

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Selama mengikuti PETA, mahasiswa baru mendapatkan berbagai pembekalan terkait kehidupan akademik dan kemahasiswaan.

Materi yang diberikan antara lain pengenalan lingkungan kampus, tur kampus, pembentukan karakter, literasi digital, kewirausahaan, wawasan kebangsaan, organisasi kemahasiswaan, serta penguatan nilai iman, ilmu, dan amal.

Ade Ruhandi Minta Mahasiswa Jaga Kepercayaan

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Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengingatkan mahasiswa baru agar menjaga kepercayaan yang diberikan orang tua dan universitas.

Menurut dia, keberhasilan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga membutuhkan integritas, semangat, kedisiplinan, serta keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sebanyak 1.402 mahasiswa baru kelas reguler UIKA Bogor resmi dilantik dalam Closing Ceremony PETA 2026. Dua mahasiswa mendapat kejutan laptop.
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TAGS   uika bogor universitas ibn khaldun bogor wakil bupati bogor jaro ade Ade Ruhandi mahasiswa baru uika PETA UIKA kota bogor kabupaten bogor

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