BMKG Prakirakan Hujan Ringan di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat (18/9/2026) hingga Sabtu (19/9/2026) pagi.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca Jabodetabek pada Jumat pagi pukul 07.00–13.00 WIB secara umum cerah hingga berawan.

Potensi hujan mulai muncul pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB. Cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Hujan Berpotensi Berlanjut hingga Sabtu Pagi

Pada Jumat malam pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Memasuki Sabtu dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan tebal.