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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 September 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

Jumat, 18 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 September 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Jumat (18/9/2026).

Hujan diprakirakan terjadi sejak menjelang siang hingga sore hari di beberapa daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah berawan hingga berawan.

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Hujan ringan berpotensi turun menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Kuningan.

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon, dan Ciamis.

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Potensi Hujan pada Dini Hari

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 18 September 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, disertai peringatan petir dan angin kencang
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