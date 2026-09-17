170 Bangunan Liar di GDC Depok Ditertibkan, Pedagang Sempat Protes

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menertibkan sekitar 170 bangunan liar yang berdiri di sepanjang kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok, Kamis (17/9/2026).

Penertiban tersebut mencakup bangunan semipermanen yang berdiri di badan jalan, trotoar, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Kota Depok.

Kepala Bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Depok Agus Muhammad mengatakan, penertiban dilakukan secara bertahap dari satu wilayah kecamatan ke wilayah lainnya.

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“Penertiban ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada, mulai dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga surat perintah tugas,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, penertiban pada Kamis tersebut dilakukan di dua kecamatan. Rinciannya, sekitar 50 bangunan berada di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, sedangkan sekitar 120 bangunan lainnya berada di wilayah Kelurahan Kalibaru dan Jatimulya arah timur, Kecamatan Cilodong.

“Untuk di Sukmajaya jumlahnya kurang lebih 50 bangunan, sedangkan di Cilodong ada 120 bangunan. Jadi, total yang kami tertibkan sejak pagi tadi hampir 170 bangunan,” jelasnya.

Menurut Agus, penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

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