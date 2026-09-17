Pemkot Depok Kesulitan Cari Lahan untuk Kopdes Merah Putih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) berupaya mengatasi keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Kepala DKUM Kota Depok Mohamad Thamrin mengatakan, saat ini terdapat 63 Kopdes Merah Putih yang telah berdiri di Kota Depok.

Namun, pembangunan gerai koperasi tersebut baru terealisasi di satu lokasi.

“Alhamdulillah, sudah ada 63 Koperasi Merah Putih. Namun, untuk pembangunan gerainya baru satu, yaitu di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo,” ujar Thamrin.

Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan gerai Kopdes Merah Putih.

Pasalnya, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai memiliki luas minimal 1.000 meter persegi.

“Lahannya minimal harus 1.000 meter persegi. Itu menjadi kendala utama karena tanah dengan luas tersebut sudah jarang ditemukan di Kota Depok,” tuturnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Depok akan memfasilitasi pembangunan gerai Kopdes di kelurahan-kelurahan melalui penyiapan lahan yang dapat digunakan untuk pendirian gerai.