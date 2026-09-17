Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 17 September 2026 Lengkap Semua Ukuran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 17 September 2026, tercatat sebesar Rp2.598.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.604.495. Data harga diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas batangan Gift Series, Batik Seri III, serta emas batangan Seri Kemerdekaan Karapan Sapi.

Tersedia pula harga koin perak Gunung Bromo, perak murni, dan perak Heritage.

Berikut harga emas batangan berdasarkan beratnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.349.000 atau Rp1.352.373 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.598.000 atau Rp2.604.495 setelah PPh 0,25 persen.