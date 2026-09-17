Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 September 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan pada Kamis, 17 September 2026.

Hujan diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pagi hari pada pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah berawan hingga berawan di wilayah Jawa Barat.

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Memasuki malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan hingga berawan tebal.