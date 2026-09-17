BMKG Catat 42 Gempa Bumi dalam Rangkaian Aktivitas Seismik di Kabupaten Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 42 kejadian gempa bumi dalam rangkaian aktivitas seismik di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejak Rabu, 16 September 2026 hingga Kamis, 17 September 2026 pukul 05.30 WIB.

Rangkaian gempa tersebut terjadi sejak sekitar pukul 06.10 WIB pada 16 September 2026. Salah satu gempa yang dirasakan masyarakat terjadi pada pukul 06.21.32 WIB dengan magnitudo pembaruan M2,2.

Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa pertama yang dilaporkan tersebut berada pada koordinat 7,25 derajat Lintang Selatan dan 107,59 derajat Bujur Timur.

Lokasinya berada di darat, sekitar 26 kilometer tenggara Kabupaten Bandung, pada kedalaman 6 kilometer.

Gempa tersebut dirasakan di wilayah Pangalengan dengan intensitas II Modified Mercalli Intensity (MMI).

Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang.

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Gempa M3,0 Dirasakan di Pangalengan dan Kertasari

Gempa berikutnya terjadi pada pukul 08.11.31 WIB dengan magnitudo pembaruan M3,0.