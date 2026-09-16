DVI: 2 Warga Garus Jadi Korban Meninggal Dunia Kecelakaan KM Virgo Transport 8

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian terus mendalami identitas korban kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.

Proses identifikasi dilakukan melalui tim Disaster Victim Identification (DVI), termasuk terhadap warga asal Kabupaten Garut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap keluarga dari 13 warga Garut yang terdata berkaitan dengan kapal KM Virgo.

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Data tersebut kemudian digunakan sebagai sampel pembanding dalam proses identifikasi korban oleh tim DVI.

"Dari Garut yang kami kemarin cek itu ada 13. Dari 13 ini, dua dipastikan sudah meninggal dunia dan yang 11 ini kami konfirmasi dulu," kata Hendra ditemui di Mapolda Jabar, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, terhadap 11 warga lainnya, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah mereka selamat atau menjadi korban dalam insiden kapal tersebut.

Proses pendalaman dilakukan dengan mengambil data dari keluarga terdekat. Sedikitnya terdapat 13 sampel dari keluarga yang dikumpulkan untuk kemudian dicocokkan dengan data ante mortem dan post mortem.

"Kami pengambilan data dulu dari keluarganya terdekat. Ada kurang lebih 13 sampel dari keluarga itu yang terdekat, saudaranya itu, sesuaikan dengan data dari yang naik ke dalam kapal Virgo ini," ujarnya.