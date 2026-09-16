Kabar Gembira! Jembatan Gantung Alun-alun Barat Depok Segera Dibuka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jembatan gantung di kawasan Alun-alun Barat (Albar) Depok, yang berada di perbatasan Kecamatan Sawangan dan Bojongsari, ditargetkan dibuka kembali pada pekan ini.

Saat ini, perbaikan jembatan tersebut telah memasuki tahap finalisasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, meninjau langsung kondisi jembatan untuk memastikan kesiapan fasilitas sebelum kembali digunakan masyarakat.

Peninjauan tersebut mencakup pemeriksaan bagian kabel penahan jembatan serta pengecekan terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan.

“Insyaallah sudah aman. Sebelumnya juga sudah dilakukan pengecekan fisik dan uji coba dengan beberapa orang yang naik ke jembatan. Hari ini kami memastikan semuanya sudah siap,” kata Reni.

Menurut Reni, hasil pengecekan konstruksi dan komunikasi dengan pihak penyedia menunjukkan bahwa jembatan telah siap digunakan kembali.

“Kalau melihat dari konstruksi, kemudian beberapa hari lalu juga pernah berbicara dengan pihak penyedia, sepertinya sudah siap. Minggu ini sudah siap untuk dibuka dan digunakan,” ujarnya.

Kabel Penahan Mengalami Kerusakan

Reni menjelaskan, jembatan gantung tersebut ditutup sejak awal tahun setelah kabel penahannya mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang disertai angin kencang.