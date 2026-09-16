143 SPPG di Depok Telah Miliki SLHS, 56 Masih Proses

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Depok telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari total 199 SPPG yang saat ini beroperasi.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi sebelum penerbitan SLHS.

“Untuk SPPG yang beroperasi di Depok saat ini ada 199 dan per tanggal 15 September sudah 143 SPPG yang sudah mengantongi SLHS. Seluruhnya sudah melakukan IKL dan masih berproses,” kata Rakha.

Menurut Rakha, penerbitan SLHS dilakukan secara bertahap setelah SPPG menjalani IKL. Tahapan tersebut bertujuan memastikan kondisi lingkungan serta penerapan higiene dan sanitasi di setiap SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, masih terdapat 56 SPPG yang berada dalam proses penerbitan SLHS. BGN terus mendorong agar seluruh SPPG yang telah beroperasi dapat menyelesaikan tahapan tersebut.

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“Jadi, seluruhnya sudah melakukan IKL. Tinggal proses penerbitan SLHS bagi yang belum terbit,” tuturnya.

Rakha menegaskan, SLHS menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi.