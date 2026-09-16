Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 16 September 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 16 September 2026, tercatat mulai dari Rp1.346.500 untuk ukuran 0,5 gram.

Adapun harga emas batangan ukuran 1 gram mencapai Rp2.593.000 sebelum pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Setelah memperhitungkan PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.599.483. Informasi harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Harga yang tercantum meliputi emas batangan reguler, Gift Series, Batik Seri III, serta produk seri kemerdekaan. Selain emas, tersedia pula daftar harga koin perak, perak murni, dan perak Heritage.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.346.500; setelah pajak Rp1.349.866.

- 1 gram: Rp2.593.000; setelah pajak Rp2.599.483.

- 2 gram: Rp5.126.000; setelah pajak Rp5.138.815.