Prakiraan Cuaca Jabodetabek 16–17 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan pada Rabu, 16 September 2026.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari serta Kabupaten dan Kota Bogor pada malam hari.

Informasi prakiraan cuaca tersebut berlaku mulai Rabu, 16 September 2026, pukul 07.00 WIB, hingga Kamis, 17 September 2026, pukul 07.00 WIB.

Pada Rabu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan secara umum cerah hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami hujan, diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru.

Pada Rabu malam, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan pada malam hari.