Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 September 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan pada Rabu, 16 September 2026.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, kondisi cuaca Jawa Barat pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi turun di sebagian kecil wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.