35 Mahasiswa Baru IPB University Terima Beasiswa Pendidikan Tinggi McD

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebanyak 35 mahasiswa baru IPB University dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi terpilih sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi McD.

Program tersebut dihadirkan McDonald’s Indonesia melalui kolaborasi dengan Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) untuk mendukung mahasiswa selama tahun pertama perkuliahan.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup voucher makanan, pelatihan, serta kesempatan magang dan mengenal dunia kerja secara langsung di McDonald’s Indonesia.

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Director of Human Resources & General Services McDonald’s Indonesia, Yulianti Hadena, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan inklusif yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade.

“Kami melihat perjuangan dan kerja keras adik-adik mahasiswa untuk sampai di titik ini. Hal ini menjadi alasan kami menghadirkan Beasiswa Pendidikan Tinggi McD sebagai milestone baru dari komitmen kami untuk mendukung pendidikan inklusif,” ujar Yulianti.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar, berkembang, dan memperoleh pengalaman sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter serta membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Kami berharap kesempatan ini dapat membantu mereka membangun Cita dan Daya serta semakin percaya diri menentukan langkah ke depan,” katanya.

Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Tinggi McD dilatarbelakangi tantangan akses pendidikan tinggi yang masih dihadapi sebagian anak muda Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.