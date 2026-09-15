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Nasib Dadang Penghuni TPU Pandu Bandung Jadi Perhatian Dedi Mulyadi

Selasa, 15 September 2026 – 16:30 WIB
Nasib Dadang Penghuni TPU Pandu Bandung Jadi Perhatian Dedi Mulyadi - JPNN.com Jabar
Bangunan semi permanen di TPU Pandu, Kota Bandung, yang ditempati warga atas nama Dadang Mulyo. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan menangani kondisi Dadang, warga yang viral karena tinggal di bangunan semi permanen di area TPU Kristen Pandu, Kota Bandung.

Pejabat yang akrab disapa KDM itu memastikan Dadang akan dijemput dan disiapkan tempat tinggal pengganti.

KDM mengatakan, proses penanganan Dadang akan dilakukan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat.

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Ada pun Dadang akan dijemput untuk kemudian ditempatkan di rumah kontrakan.

"Hari ini akan dijemput oleh Kasatpol PP, akan kami siapkan kontrakan," kata KDM di Bandung, Selasa (15/9/2026).

Dia berharap kasus semacam ini tidak terulang, dan bisa diketahui serta diidentifikasi oleh aparat kewilayahan sebelum Pemprov Jabar turun tangan.

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Kasatpol PP Jabar Akhmad Taufiqurrachman membenarkan sudah turun perintah dari KDM untuk dilakukan penjemputan Dadang beserta keluarganya.

"Muhun, leres (iya, betul)," kata Akhmad.

KDM turun tangan menangani Dadang, warga yang tinggal di bangunan semi permanen di TPU Kristen Pandu. Dadang akan dijemput dan disiapkan kontrakan.
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