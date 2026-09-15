MIND ID Gelar Doa Bersama untuk Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

jabar.jpnn.com, DEPOK - MIND ID menggelar doa bersama untuk lima jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda.

Kegiatan tersebut dilaksanakan saat pembukaan sosialisasi MediaMIND 2026 di Universitas Indonesia.

Lima jurnalis yang menjadi perhatian dalam doa bersama itu ialah M Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, dan Donal Husni.

Department Head Corporate Communications MIND ID Pratiwa Dyatmika menyampaikan kepedulian dan solidaritas mendalam kepada para jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.

“Kami bersama rekan-rekan jurnalis dan mahasiswa mengawali kegiatan dengan mengheningkan cipta dan memanjatkan doa,” ujar Pratiwa.

Ia mengatakan, doa bersama tersebut merupakan bentuk solidaritas MIND ID terhadap insan pers yang sedang menghadapi situasi tersebut.

“Kami juga ingin menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada rekan-rekan jurnalis yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian,” katanya.

Pratiwa turut menyampaikan penghormatan terhadap dedikasi para jurnalis yang menjalankan tugas di lapangan, termasuk dalam situasi yang memiliki risiko keselamatan.