MABIM Nusa Putra 2026 Hadirkan Mahasiswa dari 30 Provinsi dan 45 Negara

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Keberagaman menjadi salah satu warna utama Masa Bimbingan Mahasiswa (MABIM) Nusa Putra University Tahun 2026.

Mahasiswa baru yang memulai perjalanan akademik di perguruan tinggi tersebut berasal dari 30 provinsi di Indonesia dan 45 negara di dunia.

Keragaman asal mahasiswa itu memperlihatkan semakin luasnya lingkungan pendidikan Nusa Putra University yang mempertemukan generasi muda dari berbagai daerah, bangsa, bahasa, dan budaya dalam satu ruang akademik.

MABIM 2026 mengusung tema “Reviving the Light of Nusa Putra: The Journey of Every Explorer Becoming a Guardian of Legacy.”

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 14–16 September 2026 di Lapangan Nusa Putra University, kemudian dilanjutkan dengan puncak kegiatan pada 19 September 2026 di Bumi Mandiri Center, Kadudampit, Sukabumi.

Mahasiswa Baru Berasal dari 30 Provinsi

Sebaran mahasiswa baru Nusa Putra tahun ini menunjukkan jangkauan penerimaan mahasiswa yang luas di tingkat nasional.

Mereka berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kawasan barat hingga timur.