Inflasi Depok Agustus 2026 Capai 3,21 Persen, Tertinggi dalam Beberapa Tahun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat tingkat inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) di Kota Depok pada Agustus 2026 mencapai 3,21 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 1,85 persen.

Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,07 persen.

Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki mengatakan, perkembangan inflasi tahunan pada Agustus 2026 menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

“Untuk yang year on year Agustus ini agak jauh lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 2,24, tahun 2025 sebesar 1,85, dan 2026 sekarang 3,21 persen,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, inflasi bulanan Kota Depok pada Agustus 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran.

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Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok pendidikan masing-masing mencatat inflasi sebesar 0,55 persen.

Selanjutnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,52 persen.