15 Jam Berjibaku, Petugas Jinakkan Kebakaran Lahan di Punclut Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penanganan kebakaran lahan di kawasan Punclut, Kota Bandung, memasuki tahap pendinginan pada Selasa (15/9/2026) siang.

Meski begitu, kepulan asap masih terlihat di area yang terbakar.

Kebakaran pertama kali dilaporkan pada Senin (14/9) sekitar pukul 18.45 WIB. Setelah 15 jam berlalu, kobaran api akhirnya bisa dijinakkan. Namun, petugas masih melakukan pengawasan di titik-titik munculny api yang berpotensi membesar.

Sedikitnya 11 kendaraan blangwir dan puluhan petugas gabungan dikerahkan dalam penanganan kebakaran ini. Ribuan liter air digunakan selama proses pemadaman berlangsung.

"Kurang lebih 40.000 liter air digunakan," kata Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung Leonard di lokasi.

Ia menyebut saat ini petugas tengah menyisir titik-titik yang disinyalir terdapat api yang tertutup oleh sampah. Hal ini dilakukan agar api tidak kembali membesar.

Selain itu, tantangan yang dihadapi petugas ialah kondisi medan yang curam. Area yang terbakar berada di tebing dan di dasar lereng. Kondisi tersebut membuat petugas harus ekstra berhati-hati.

"Kesulitannya medannya itu curam dan juga rawan longsor," sebutnya.