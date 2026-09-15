Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 15 September 2026, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang tercantum dalam daftar harga per 15 September 2026 mencapai Rp2.592.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Informasi harga emas diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas seri hadiah, emas batik, serta produk seri kemerdekaan dan perak.

Harga emas batangan 1 gram setelah pajak PPh 0,25 persen tercatat sebesar Rp2.598.480. Adapun harga emas batangan ukuran 0,5 gram berada di angka Rp1.346.000 sebelum pajak dan Rp1.349.365 setelah pajak.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.346.000 (dasar) dan Rp1.349.365 (setelah pajak).

- 1 gram: Rp2.592.000 (dasar) dan Rp2.598.480 (setelah pajak).

- 2 gram: Rp5.124.000 (dasar) dan Rp5.136.810 (setelah pajak).