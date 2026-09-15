Prakiraan Cuaca Jabodetabek 15 September 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - akiraan cuaca Jabodetabek pada Selasa (15/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026) pukul 07.00 WIB secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Masyarakat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diimbau mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek, kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, Selasa (15/9/2026), diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Pada malam hari, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi, Rabu (16/9/2026), cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan tebal.

Berikut perincian prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Selasa (15/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (16/9/2026) pukul 07.00 WIB:

Selasa, 15 September 2026

- Pagi hari (07.00–13.00 WIB): Secara umum cerah hingga berawan.