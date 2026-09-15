Prakiraan Cuaca Jawa Barat 15 September 2026: Berawan, Hujan Lokal Berpotensi di 6 Wilayah
jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa (15/9/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.
Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal dan berdurasi singkat di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.
Berdasarkan informasi prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, potensi hujan ringan tersebut dapat terjadi di sebagian Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.
BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Jawa Barat sepanjang Selasa (15/9/2026) sebagai berikut:
Pagi hari (07.00–13.00 WIB)
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Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.
Siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB)
Prakiraan cuaca Jawa Barat 15 September 2026 didominasi berawan. Hujan ringan berpotensi di enam wilayah, disertai peringatan angin kencang
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