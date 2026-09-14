Pemkab Bekasi Salurkan 10,1 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan 10,1 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa (9/6).

Bantuan tersebut disalurkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.

Distribusi air bersih dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk TNI dan Polri.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, penyaluran air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan bantuan.

"Hingga akhir pekan ini sudah 10,1 juta liter air bersih yang kami distribusikan. Bantuan terus kami lanjutkan sepanjang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah krisis air bersih,” kata Muchlis.

Kekeringan Berdampak pada 45 Desa

Muchlis menjelaskan, kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini menyebabkan warga di 45 desa yang tersebar pada 13 kecamatan mengalami kesulitan mengakses air bersih.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, terdapat 296 titik yang menjadi sasaran pendistribusian bantuan air bersih.