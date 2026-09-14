Cegah Keracunan, 3 SPPG di Bandung Masuk Pengawasan Khusus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan pengawasan khusus terhadap tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tiga SPPG tersebut masing-masing berada di Kecamatan Mandalajati dan dua lainnya di Kecamatan Lengkong.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengawasan khusus dilakukan sebagai langkah pencegahan menyusul munculnya sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Menurutnya, Pemkot tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus serupa di Kota Bandung. Setiap persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan SPPG harus segera diperbaiki.

"Terkait masalah MBG. Tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandalajati," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (14/9/2026).

Ia menegaskan, pengawasan terhadap SPPG akan diperketat, terutama terkait keamanan pangan atau food safety dan pengelolaan sampah.

"Ini akan kami perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan. Pengawasan belum memenuhi standar yang baik," tuturnya.

Meski masuk pengawasan khusus, ketiga SPPG tersebut tidak langsung dihentikan operasionalnya.