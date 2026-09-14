23 Warga Garut Jadi Korban Kapal Virgo Transport Tenggalam

jabar.jpnn.com, GARUT - Sejumlah warga Jawa Barat menjadi korban tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026).

Beberapa di antaranya ada puluhan warga Kabupaten Garut yang dinyatakan selamat, hilang, dan meninggal dunia.

Berdasarkan data yang diterima JPNN, ada sebanyak 23 warga Kabupaten Garut, yang dilaporkan menjadi korban peristiwa tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8. Mereka mayoritas merupakan warga Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang merenggut warganya itu.

Dia pun meminta agar Dinas Sosial ikut mengevakuasi korban bersama dengan unsur lainnya.

"Kami sungguh prihatin, saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk berangkat ke sana, ini (korban) bukan jumlah yang sedikit," kata Syakur, Senin (14/9).

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Dia menegaskan, seluruh korban berasal dari desa yang sama yaitu Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan. Namun, mengenai alasan dan tujuan mereka berada di kapal tersebut masih dalam penelurusan Dinsos.

Adapun dari informasi sementara, mereka berada di kapal untuk bekerja. Hal itu pun dikatakan Syakur berdasarkan hasil keterangan dari para korban yang dinyatakan selamat.