JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 23 Warga Garut Jadi Korban Kapal Virgo Transport Tenggalam

23 Warga Garut Jadi Korban Kapal Virgo Transport Tenggalam

Senin, 14 September 2026 – 17:30 WIB
23 Warga Garut Jadi Korban Kapal Virgo Transport Tenggalam - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kapal tenggelam. ANTARA/HO-Basarnas Natuna

jabar.jpnn.com, GARUT - Sejumlah warga Jawa Barat menjadi korban tenggelam Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026).

Beberapa di antaranya ada puluhan warga Kabupaten Garut yang dinyatakan selamat, hilang, dan meninggal dunia.

Berdasarkan data yang diterima JPNN, ada sebanyak 23 warga Kabupaten Garut, yang dilaporkan menjadi korban peristiwa tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8. Mereka mayoritas merupakan warga Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan.

Baca Juga:

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang merenggut warganya itu.

Dia pun meminta agar Dinas Sosial ikut mengevakuasi korban bersama dengan unsur lainnya.

"Kami sungguh prihatin, saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk berangkat ke sana, ini (korban) bukan jumlah yang sedikit," kata Syakur, Senin (14/9). 

Baca Juga:

Dia menegaskan, seluruh korban berasal dari desa yang sama yaitu Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan. Namun, mengenai alasan dan tujuan mereka berada di kapal tersebut masih dalam penelurusan Dinsos.

Adapun dari informasi sementara, mereka berada di kapal untuk bekerja. Hal itu pun dikatakan Syakur berdasarkan hasil keterangan dari para korban yang dinyatakan selamat.

Kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa. Sebanyak 23 warga Garut menjadi korban, dengan rincian 11 selamat, 11 hilang, dan 1 meninggal.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapal tenggelam bupati garut Kapal Virgo Transport 8 kapal tenggelam di laut jawa warga garut korban kapal tenggelam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU