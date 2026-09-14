Heboh, Ada Rumah Tinggal di TPU Pandu Bandung, Begini Penjelasan UPT

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Media sosial diramaikan dengan temuan sebuah bangunan liar (bangli) semi permanen di kawasan Tempat Pemakaman Umum Kristen Pandu, Kota Bandung. Bangli itu dihuni satu keluarga, yang sehari-hari bermukim di sana.

Konten video tersebut menjadi viral dikarenakan narasi yang bertuliskan 'Daripada tiduran di jalanan, keluarga ini sulap makam menjadi rumah tinggal.

JPNN kemudian menelusuri langsung ke lokasi bangli yang ada di kawasan pemakaman tersebut. Bangunan tersebut benar adanya, dan berdiri di tengah-tengah batu nisan kuburan cina atau Bongpay.

Pantauan di lokasi, bangunan semi permanen itu punya ukuran yang tidak terlalu besar. Ukurannya sekitar 8 meter x 1,5 meter, dengan atap asbes yang menutupi bangli.

Kemudian, di bagian depan bangunan terdapat sumur yang sudah tidak berfungsi. Area kamar mandinya di sebelah kiri dari bangli.

Saat dikunjungi, penghuni bangunan tersebut diketahui sedang tidak ada di lokasi. Pemiliknya yakni relawan kebersihan di kawasan pemakaman atas nama Dadang Mulyo.

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Kepala UPT Taman Pandu Syaiful Iman mengatakan bangli tersebut dibangun oleh Dadang sejak tahun 2012. Tidak seperti narasi dalam video, Dadang dan keluarganya tidak menempati bangunan itu setiap hari.

Bangunan tersebut, katanya, hanya dipakai sebagai tempat berteduh saja ketika Dadang bekerja.