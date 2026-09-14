Wali Kota Depok Supian Suri Ajak ASN Doakan Korban Kapal Virgo Transport 8

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mendoakan para korban tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin di Laut Jawa, Sabtu (12/9/2026).

Ajakan tersebut disampaikan Supian Suri saat memimpin apel di Halaman Balai Kota Depok, Senin (14/9/2026).

Ia menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa para penumpang kapal tersebut.

“Kami turut berduka atas musibah yang melanda Indonesia. Semalam kami mendapat kabar Kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa. Sebanyak enam orang meninggal dunia dan 130 penumpang lainnya masih dalam pencarian,” ujar Supian.

Ia kemudian mengajak seluruh ASN yang mengikuti apel untuk bersama-sama mendoakan para korban serta keluarga yang terdampak musibah tersebut.

“Mari kita doakan semoga para korban dapat segera dievakuasi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tuturnya.

Selain musibah tenggelamnya kapal, Supian Suri turut menyampaikan keprihatinan atas hilang kontaknya lima jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan Gunung Anak Krakatau bersama tiga anak buah kapal (ABK).

Menurut Supian, proses pencarian terhadap para jurnalis dan ABK tersebut masih dilakukan.