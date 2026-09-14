Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 14 September 2026, Lengkap dengan Beragam Ukuran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 14 September 2026, tercatat sebesar Rp2.602.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.608.505.

Data harga emas tersebut mencakup berbagai ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga memuat produk Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, serta koleksi Seri Kemerdekaan.

Adapun harga setelah pajak merupakan harga yang tercantum dalam data, sehingga pembeli perlu memperhatikan ketentuan pajak dan harga yang berlaku saat transaksi.

Berikut daftar harga emas batangan 14 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.351.000 atau Rp1.354.378 setelah pajak.

- 1 gram: Rp2.602.000 atau Rp2.608.505 setelah pajak.