Mobil Elf Rombongan Besan Terperosok ke Kali di Jalan KSU Depok, 13 Orang Luka-luka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil Elf yang membawa rombongan besan dari Cibitung menuju Bojonggede mengalami kecelakaan di Jalan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (13/9).

Mobil tersebut terperosok ke kali setelah diduga mengalami gangguan pengereman saat melaju di jalan menurun.

Anggota Lantas Polsek Sukmajaya, Aipda Suwarno, mengatakan kecelakaan itu diduga terjadi karena rem blong atau kendaraan melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

“Karena dari turunan mungkin remnya blong atau kecepatan yang lumayan tinggi, jadi hilang kendali masuk ke sungai,” ujar Suwarno.

Akibat kecelakaan tersebut, sekitar 13 orang mengalami luka-luka.

“Korban luka ada sekitar 13 orang,” katanya.

Seluruh korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Semua korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan,” ungkapnya.