JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mobil Elf Rombongan Besan Terperosok ke Kali di Jalan KSU Depok, 13 Orang Luka-luka

Mobil Elf Rombongan Besan Terperosok ke Kali di Jalan KSU Depok, 13 Orang Luka-luka

Senin, 14 September 2026 – 11:00 WIB
Mobil Elf Rombongan Besan Terperosok ke Kali di Jalan KSU Depok, 13 Orang Luka-luka - JPNN.com Jabar
Potret mobil Elf jatuh ke kali. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil Elf yang membawa rombongan besan dari Cibitung menuju Bojonggede mengalami kecelakaan di Jalan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (13/9).

Mobil tersebut terperosok ke kali setelah diduga mengalami gangguan pengereman saat melaju di jalan menurun.

Anggota Lantas Polsek Sukmajaya, Aipda Suwarno, mengatakan kecelakaan itu diduga terjadi karena rem blong atau kendaraan melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

Baca Juga:

“Karena dari turunan mungkin remnya blong atau kecepatan yang lumayan tinggi, jadi hilang kendali masuk ke sungai,” ujar Suwarno.

Akibat kecelakaan tersebut, sekitar 13 orang mengalami luka-luka.

“Korban luka ada sekitar 13 orang,” katanya.

Baca Juga:

Seluruh korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Semua korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan,” ungkapnya.

Mobil Elf pembawa rombongan besan terperosok ke kali di Jalan KSU, Depok, Minggu (13/9). Sebanyak 13 orang dilaporkan luka-luka.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kecelakaan lalu lintas mobil elf masuk kali rombongan besan kecelakaan jalan ksu sukmajaya Polsek Sukmajaya rem blong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU