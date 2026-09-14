Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14–15 September 2026: Berawan Tebal, Waspada Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal pada Senin (14/9/2026).

Kondisi berawan diperkirakan berlanjut hingga Selasa (15/9/2026) pagi.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, kondisi cuaca Jabodetabek pada Senin pagi secara umum cerah hingga berawan.

Sementara itu, pada siang, sore, dan malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Berikut perincian prakiraan cuaca Jabodetabek untuk Senin, 14 September 2026:

- Pagi hari (07.00–13.00 WIB): Secara umum cerah hingga berawan.

- Siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB): Secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

- Malam hari (19.00–01.00 WIB): Secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.