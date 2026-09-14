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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14–15 September 2026: Berawan Tebal, Waspada Angin Kencang!

Senin, 14 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 14–15 September 2026: Berawan Tebal, Waspada Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal pada Senin (14/9/2026).

Kondisi berawan diperkirakan berlanjut hingga Selasa (15/9/2026) pagi.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, kondisi cuaca Jabodetabek pada Senin pagi secara umum cerah hingga berawan.

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Sementara itu, pada siang, sore, dan malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Berikut perincian prakiraan cuaca Jabodetabek untuk Senin, 14 September 2026:

- Pagi hari (07.00–13.00 WIB): Secara umum cerah hingga berawan.

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- Siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB): Secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

- Malam hari (19.00–01.00 WIB): Secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 14–15 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Waspada peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah
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