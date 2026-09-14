Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 September 2026: Cerah hingga Berawan, Waspada Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - adan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin (14/9/2026) didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, kondisi cerah berawan hingga berawan berpotensi terjadi pada pagi, siang, sore, malam, hingga dini hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini

Berikut perincian prakiraan cuaca Jawa Barat pada 14 September 2026:

- Pagi hari (07.00–13.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

- Siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

- Malam hari (19.00–01.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

- Dini hari (01.00–07.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.