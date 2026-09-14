JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 September 2026: Cerah hingga Berawan, Waspada Angin Kencang!

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 September 2026: Cerah hingga Berawan, Waspada Angin Kencang!

Senin, 14 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 14 September 2026: Cerah hingga Berawan, Waspada Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kondisi cuaca cerah disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - adan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin (14/9/2026) didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, kondisi cerah berawan hingga berawan berpotensi terjadi pada pagi, siang, sore, malam, hingga dini hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini

Baca Juga:

Berikut perincian prakiraan cuaca Jawa Barat pada 14 September 2026:

- Pagi hari (07.00–13.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

- Siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

- Malam hari (19.00–01.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

- Dini hari (01.00–07.00 WIB): Cerah berawan hingga berawan.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 14 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. BMKG mengingatkan potensi angin kencang di wilayah pesisir
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU