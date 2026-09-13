Sepekan Kebakaran TPAS Galuga Belum Padam, Sekitar 2 Hektare Area Masih Terbakar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Petugas gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya memadamkan kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor.

Memasuki hari keenam pascakebakaran, api masih terlihat di sejumlah titik dan kepulan asap masih muncul di area tersebut.

Kondisi itu berpotensi memunculkan titik api baru sehingga petugas terus melakukan penyisiran dan pemadaman pada lokasi yang masih mengeluarkan asap.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, menyisir sejumlah titik tersebut pada Sabtu (12/9/2026).

Dalam upaya pemadaman, petugas menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk menangani titik-titik yang masih mengeluarkan asap.

“Kami mencoba menggunakan APAR untuk melakukan pemadaman di titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Kami coba urai dan kami semprot. Kami maksimalkan anggota yang ada,” ujar Jenal Mutaqin.

Sekitar Dua Hektare Area Masih Terbakar

Jenal mengatakan, petugas gabungan masih bekerja hingga larut malam untuk memadamkan sisa api.