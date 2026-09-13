JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sepekan Kebakaran TPAS Galuga Belum Padam, Sekitar 2 Hektare Area Masih Terbakar

Sepekan Kebakaran TPAS Galuga Belum Padam, Sekitar 2 Hektare Area Masih Terbakar

Minggu, 13 September 2026 – 21:00 WIB
Sepekan Kebakaran TPAS Galuga Belum Padam, Sekitar 2 Hektare Area Masih Terbakar - JPNN.com Jabar
Petugas gabungan saat berusaha memadamkan kobaran api di TPAS Galuga, Bogor. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Petugas gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya memadamkan kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor.

Memasuki hari keenam pascakebakaran, api masih terlihat di sejumlah titik dan kepulan asap masih muncul di area tersebut.

Kondisi itu berpotensi memunculkan titik api baru sehingga petugas terus melakukan penyisiran dan pemadaman pada lokasi yang masih mengeluarkan asap.

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, menyisir sejumlah titik tersebut pada Sabtu (12/9/2026).

Dalam upaya pemadaman, petugas menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk menangani titik-titik yang masih mengeluarkan asap.

“Kami mencoba menggunakan APAR untuk melakukan pemadaman di titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Kami coba urai dan kami semprot. Kami maksimalkan anggota yang ada,” ujar Jenal Mutaqin.

Baca Juga:

Sekitar Dua Hektare Area Masih Terbakar

Jenal mengatakan, petugas gabungan masih bekerja hingga larut malam untuk memadamkan sisa api.

Kebakaran TPAS Galuga memasuki hari keenam. Api masih menyala di sejumlah titik, sekitar 2 hektare area terbakar, dan petugas gabungan terus berjibaku.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   TPAS Galuga tpa galuga tps galuga kebakaran TPAS Galuga kebakaran galuga bogor kebakaran tpa galuga kebakaran tps galuga pemkot bogor wakil wali kota bogor jenal mutaqin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU