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Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Laut Tenggara Sukabumi, Getaran Dirasakan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat

Minggu, 13 September 2026 – 19:00 WIB
Gempa 4,3 Magnitudo Guncang Laut Tenggara Sukabumi, Getaran Dirasakan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah laut tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (13/9/2026) pukul 17.06.52 WIB.

Getaran gempa dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, tetapi hingga laporan terakhir belum terdapat laporan kerusakan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada pada koordinat 7,71 derajat Lintang Selatan (LS) dan 106,59 derajat Bujur Timur (BT).

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Lokasi tersebut berada di laut, sekitar 80 kilometer tenggara Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman 23 kilometer.

Plt. Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Ana Oktavia Setiowati, menjelaskan bahwa gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar dasar laut.

Getaran Gempa Dirasakan di Sejumlah Wilayah

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Laporan yang diterima BMKG menunjukkan bahwa gempa dirasakan dengan intensitas yang bervariasi di sejumlah daerah.

"Wilayah Cijati, Surade, Cipamingkis, dan Sindangbarang merasakan gempa dengan skala intensitas III MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang sedang melintas," kata Ana dalam keterangan resminya. 

Gempa M4,3 mengguncang laut tenggara Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (13/9/2026). Getaran dirasakan di sejumlah wilayah, BMKG belum catat kerusakan
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