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September Ceria di Rivera Bogor, Ada Promo Tiket Terusan dan Unlimited Pass

Minggu, 13 September 2026 – 18:00 WIB
September Ceria di Rivera Bogor, Ada Promo Tiket Terusan dan Unlimited Pass - JPNN.com Jabar
Potret salah satu wahana yang ada di Rivera Outbound & Edutainment. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment Bogor Nirwana Residence menghadirkan beragam promo rekreasi sepanjang September 2026.

Salah satu promo unggulannya adalah Beli 1 Tiket Terusan Gratis 1 Tiket HTM yang dapat dimanfaatkan pengunjung hingga akhir bulan.

Promo tersebut ditujukan untuk memberikan pilihan rekreasi yang lebih hemat bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

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Harga Tiket Terusan Rivera September 2026

Pengunjung dapat membeli promo Beli 1 Tiket Terusan Gratis 1 Tiket HTM secara langsung di loket Rivera. Adapun harga Tiket Terusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Hari kerja: Rp100.000 per tiket.

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- Akhir pekan dan hari libur nasional: Rp115.000 per tiket.

- Fasilitas: Akses ke 10 wahana, termasuk Taman Rusa dan Taman Burung (Aviary).

Rivera Bogor hadirkan promo September 2026. Beli 1 Tiket Terusan Gratis 1 Tiket HTM, Unlimited Pass, dan promo pelajar
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TAGS   Rivera Bogor promo rivera Rivera Outbound & Edutainment tiket Rivera wahana rivera

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