September Ceria di Rivera Bogor, Ada Promo Tiket Terusan dan Unlimited Pass

jabar.jpnn.com, BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment Bogor Nirwana Residence menghadirkan beragam promo rekreasi sepanjang September 2026.

Salah satu promo unggulannya adalah Beli 1 Tiket Terusan Gratis 1 Tiket HTM yang dapat dimanfaatkan pengunjung hingga akhir bulan.

Promo tersebut ditujukan untuk memberikan pilihan rekreasi yang lebih hemat bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

Harga Tiket Terusan Rivera September 2026

Pengunjung dapat membeli promo Beli 1 Tiket Terusan Gratis 1 Tiket HTM secara langsung di loket Rivera. Adapun harga Tiket Terusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Hari kerja: Rp100.000 per tiket.

- Akhir pekan dan hari libur nasional: Rp115.000 per tiket.

- Fasilitas: Akses ke 10 wahana, termasuk Taman Rusa dan Taman Burung (Aviary).