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Dari SMP Swasta hingga Jadi Laksamana Pertama, Kisah Asep Iwa Soemantri Menginspirasi Siswa Bandung

Minggu, 13 September 2026 – 15:00 WIB
Dari SMP Swasta hingga Jadi Laksamana Pertama, Kisah Asep Iwa Soemantri Menginspirasi Siswa Bandung - JPNN.com Jabar
Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut (Seklem AAL) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Asep Iwa Soemantri saat mengisi kuliah umuh bertajuk 'Pengembangan Karakter Pendidik dan Peningkatan Kompetensi Siswa Didik' di SMP Nasional Bandung. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Laksamana Pertama (Laksma) TNI Asep Iwa Soemantri membagikan kisah perjalanan hidupnya kepada sekitar 400 siswa dan tenaga pengajar SMP Nasional Bandung, pada Jumat (11/9/2026).

Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut (Seklem AAL) itu ingin para siswa tidak minder hanya karena menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Di hadapan para pelajar, Asep menceritakan perjalanan pendidikannya hingga berhasil mencapai pangkat Laksamana Pertama, meraih gelar doktor, menjadi dosen, dan dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut.

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Kisah tersebut disampaikan Asep saat memberikan kuliah umuh bertajuk 'Pengembangan Karakter Pendidik dan Peningkatan Kompetensi Siswa Didik'.

"Kita tidak perlu rendah diri atau minder jika bersekolah di swasta. Saya sendiri merupakan lulusan SMP swasta, namun terbukti bisa menjadi Laksamana Pertama, menjadi doktor, dosen, dan perwira tinggi Angkatan Laut," kata Asep, dikutip Minggu (13/9).

Menurut Asep, pencapaian yang diraihnya tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang yang harus dijalani dengan ketekunan, kemauan untuk terus belajar, dan meningkatkan kompetensi diri.

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"Proses panjang ini hanya bisa dilalui dengan tekun belajar dan meningkatkan kompetensi diri," tegasnya.

Kehadiran Asep di SMP Nasional Bandung merupakan bagian dari undangan Kepala SMP Nasional Doris Aviani. Kuliah umum tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para guru sekaligus membangun karakter dan semangat belajar para siswa.

Laksma TNI Asep Iwa Soemantri berbagi kisah dari lulusan SMP swasta hingga menjadi Laksamana dan memotivasi siswa SMP Nasional Bandung.
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TAGS   sekolah swasta Laksma TNI Asep Iwa Soemantri asep iwa soemantri Seklem AAL laksamana tni smp nasional bandung motivasi siswa tni angkatan laut

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