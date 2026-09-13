JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polda Jabar Ajak Generasi Muda Kenal Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas

Polda Jabar Ajak Generasi Muda Kenal Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas

Minggu, 13 September 2026 – 13:00 WIB
Polda Jabar Ajak Generasi Muda Kenal Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas - JPNN.com Jabar
Ditlantas Polda Jabar menggelar lomba-lomba kreatif menyambut HUT ke-71 Lalu Lintas. Foto: doc. Ditlantas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas melalui sejumlah kegiatan kreatif.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Lalu Lintas dengan mengusung tema 'Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri',

Berbagai perlombaan melibatkan jajaran di Polres di wilayah hukum Polda Jabar. Ada tiga perlombaan yang digelar, yakni Polisi Cilik, lomba cerdas cermat lalu lintas, dan lomba mural.

Baca Juga:

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan seluruh perlombaan tersebut diikuti oleh 23 Polres jajaran Polda Jabar.

"Dalam rangka menyambut HUT ke-71 Lalu Lintas, kami melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan 23 Polres jajaran. Kegiatan ini mengusung tema 'Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri'," kata Raydian di Bandung, Minggu (13/9).

Ia menuturkan, lomba Polisi Cilik menjadi salah satu kegiatan yang melibatkan anak-anak untuk mengenalkan disiplin dan pengetahuan mengenai lalu lintas sejak usia dini.

Baca Juga:

Selain itu, Polda Jabar menggelar lomba cerdas cermat lalu lintas yang diikuti perwakilan dari 23 Polres. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Edukasi tidak hanya dilakukan melalui kegiata formal, tetapi juga dengan cara yang kreatif dan menarik," ujarnya.

Polda Jabar menggelar tiga lomba melibatkan 23 Polres jajaran untuk menyambut HUT ke-71 Lalu Lintas sekaligus mengedukasi generasi muda.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar ditlantas polda jabar polisi cilik lomba mural kombes pol raydian kokrosono HUT ke-71 lalu lintas lomba polisi cilik lomba lalu lintas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU