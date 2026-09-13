Polda Jabar Ajak Generasi Muda Kenal Disiplin dan Keselamatan Berlalu Lintas

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas melalui sejumlah kegiatan kreatif.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Lalu Lintas dengan mengusung tema 'Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri',

Berbagai perlombaan melibatkan jajaran di Polres di wilayah hukum Polda Jabar. Ada tiga perlombaan yang digelar, yakni Polisi Cilik, lomba cerdas cermat lalu lintas, dan lomba mural.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan seluruh perlombaan tersebut diikuti oleh 23 Polres jajaran Polda Jabar.

"Dalam rangka menyambut HUT ke-71 Lalu Lintas, kami melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan 23 Polres jajaran. Kegiatan ini mengusung tema 'Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri'," kata Raydian di Bandung, Minggu (13/9).

Ia menuturkan, lomba Polisi Cilik menjadi salah satu kegiatan yang melibatkan anak-anak untuk mengenalkan disiplin dan pengetahuan mengenai lalu lintas sejak usia dini.

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Selain itu, Polda Jabar menggelar lomba cerdas cermat lalu lintas yang diikuti perwakilan dari 23 Polres. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Edukasi tidak hanya dilakukan melalui kegiata formal, tetapi juga dengan cara yang kreatif dan menarik," ujarnya.