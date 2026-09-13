Dedi Mulyadi Berduka, Penyanyi Kanaya Whu Meninggal Dunia karena Kanker

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang penyanyi wanita, Kanaya Whulan atau karib disapa Kanaya Whu.

Kanaya Whu dikenal publik karena suara merdunya saat membawakan lagu-lagu ciptaan Dedi Mulyadi dalam berbagai kegiatan budaya.

Salah satu penampilannya adalah saat mengisi kegiatan HUT ke-81 RI yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di Gedung Sate.

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Dalam akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengatakan Kanaya Whu mengembuskan napas terakhir di RS Hasan Sadikin Bandung pada Minggu (13/9/2026), usai berjuang melawan penyakit kanker.

"Kami menyampaikan berita duka telah meninggal dunia, saudari kita, sahabat kita, teh Kanaya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena menderita kanker. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Allah SWT," kata Dedi.

"Mohon dimaafkan segala dosanya, segala kesalahannya. Semoga keluarganya ditabahkan dalam menghadapi cobaan yang berat ini," lanjutnya.

Almarhumah Kanaya akan dimakamkan hari ini di tanah kelahirannya, Tasikmalaya.

"Kanaya akan dimakamkan di tempat kelahirannya di Kabupaten Tasikmalaya," ucapnya.