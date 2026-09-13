Daftar Harga Emas dan Perak Batangan 13 September 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 13 September 2026, tercatat mulai dari Rp1.355.380 untuk ukuran 0,5 gram setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.610.510 setelah pajak.

Daftar harga emas dan perak ini diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB. Informasi yang tersedia mencakup emas batangan reguler, Gift Series, Batik Seri III, emas Karapan Sapi, serta berbagai produk perak.

Harga Emas Batangan Reguler

Berikut daftar harga emas batangan reguler per Minggu 13 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Harga dasar Rp1.352.000; setelah PPh 0,25 persen Rp1.355.380.

- 1 gram: Harga dasar Rp2.604.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.610.510.

- 2 gram: Harga dasar Rp5.148.000; setelah PPh 0,25 persen Rp5.160.870.