Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13–14 September 2026: Bogor Berpotensi Hujan Ringan, Waspada Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu, 13 September 2026, hingga Senin, 14 September 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan secara lokal diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang dan sore hari.

Selain itu, masyarakat di sejumlah wilayah Jabodetabek diimbau mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 13 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 14 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek diprakirakan bervariasi sepanjang hari.

Prakiraan Cuaca Minggu, 13 September 2026

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.